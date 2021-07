Cade da 7 metri, 28enne ferita alle Buche di Nese: in ospedale con l’elicottero (Di sabato 10 luglio 2021) L’incidente nel tardo pomeriggio di sabato 10 luglio. La ragazza si trovava su un sentiero ed è scivolata: recuperata in acqua dai vigili del fuoco e trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 10 luglio 2021) L’incidente nel tardo pomeriggio di sabato 10 luglio. La ragazza si trovava su un sentiero ed è scivolata: recuperata in acqua dai vigili del fuoco e trasportata in elicottero all’Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.

Advertising

webecodibergamo : L'incidente oggi pomeriggio - messveneto : Cede la balaustra del terrazzo, trentenne cade da tre metri e mezzo - fedeancora : @giulianol È 1 che camminando a 100 metri da un'albero e un ramo cade gli rimbalza nel culo, guarda e sente il lato positivo - Teolandia : @Fletcher_Lynd @FraBcc Sì, ma non che il secondo pallone sia a 2 metri scarsi dall'azione. In più sul rigore se gua… - primogiornale : È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento l'uomo che oggi è caduto a terra da un'altezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade metri Cade da oltre 3 metri di altezza mentre pulisce il terrazzo di casa Stava pulendo il terrazzo di casa, il parapetto ha ceduto ed ha fatto un volto a terra di tre metri e mezzo. Si tratta di un 30 enne di Latisana, coinvolto nel pomeriggio di venerdì in un incidente domestico. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 , i vigili del fuoco per la messa in ...

Dal cinema al teatro passando per la musica, prosegue il ricco cartellone di #EstateFarnese Varcando la soglia di questo piccolo tendone di soli 13 metri di diametro, verrete sorpresi dalla ... muore ciclista Cade dalla scala mentre tenta di raggiungere un tetto, grave operaio in un'azienda ...

Cade da oltre 3 metri di altezza mentre pulisce il terrazzo di casa UdineToday Cade da 7 metri, 28enne ferita alle Buche di Nese: in ospedale con l’elicottero Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava su un sentiero e sarebbe scivolata, cadendo in acqua da un’altezza di circa sette metri. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili ...

Cadute, incidenti in ferrata, malori: raffica di soccorsi in montagna BELLUNO - Non c'è stato un attimo di tregua oggi, 10 luglio, per la Centrale del 118 di Pieve di Cadore. Tra cadute incidenti in ferrata, malori è stata una giornata ...

Stava pulendo il terrazzo di casa, il parapetto ha ceduto ed ha fatto un volto a terra di tree mezzo. Si tratta di un 30 enne di Latisana, coinvolto nel pomeriggio di venerdì in un incidente domestico. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 , i vigili del fuoco per la messa in ...Varcando la soglia di questo piccolo tendone di soli 13di diametro, verrete sorpresi dalla ... muore ciclistadalla scala mentre tenta di raggiungere un tetto, grave operaio in un'azienda ...Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava su un sentiero e sarebbe scivolata, cadendo in acqua da un’altezza di circa sette metri. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili ...BELLUNO - Non c'è stato un attimo di tregua oggi, 10 luglio, per la Centrale del 118 di Pieve di Cadore. Tra cadute incidenti in ferrata, malori è stata una giornata ...