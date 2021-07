Startup: con Yookye turismo esperienziale smart e a portata di clic (Di venerdì 9 luglio 2021) Se è vero che, secondo il Rapporto sul turismo enogastronomico 2020, il 50% dei turisti desidera vivere un insieme variegato di esperienze multisensoriali ed emozionali, l’ampia offerta che si trova facendo una semplice ricerca sul web, tuttavia, può lasciare disorientati. “Noi di Yookye abbiamo pensato di sfruttare l’esperienza di chi conosce in prima persona un territorio, che a breve combineremo con le capacità predittive e analitiche dell’intelligenza artificiale. In questo modo, offriamo al turista la possibilità di prenotare alloggi e attività su misura, senza spendere tempo prezioso di fronte a uno schermo confuso fra un’infinità di siti e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Se è vero che, secondo il Rapporto sulenogastronomico 2020, il 50% dei turisti desidera vivere un insieme variegato di esperienze multisensoriali ed emozionali, l’ampia offerta che si trova facendo una semplice ricerca sul web, tuttavia, può lasciare disorientati. “Noi diabbiamo pensato di sfruttare l’esperienza di chi conosce in prima persona un territorio, che a breve combineremo con le capacità predittive e analitiche dell’intelligenza artificiale. In questo modo, offriamo al turista la possibilità di prenotare alloggi e attività su misura, senza spendere tempo prezioso di fronte a uno schermo confuso fra un’infinità di siti e ...

