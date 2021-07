Sarri | “Vogliamo diventare fortemente ambiziosi Daremo tutto in Europa League”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio, nel corso della presentazione ufficiale come nuovo tecnico della Lazio, si è soffermato sugli obiettivi stagionali del club. “Il primo anno sarà di costruzione, ma questo non deve precluderci nulla. Non ciper vinti. La Champions fa la differenza a livello economico. Sta nascendo un nuovo ciclo, voglio esprimere un calcio diverso e restare competitivi.. La società voleva farmi un contratto di 4 anni, sono stato io a chiedere di farlo più corto perché avendo una certa età devo capire, tra due anni, di avere le stesse energie. ...

Qui ci sono le possibilità giuste" Quanto tempo per vedere la Lazio di? "Una questione ...essere competitivi, migliorare con il passare del tempo.essere fortemente competitiva, ...A seguire l'ovvia domanda sulla nazionale italiana di Roberto Mancini - con cuiin passato ha ... Il suo problema è la continuità,creargli tutti i presupposti per farlo rendere sempre al ...[PREMI F5 PER AGGIORNARE] Giorno di presentazione per Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico della Lazio interverrà in conferenza stampa per presentarsi e per rispondere alle domande dei ...Lazio, Tare: “Ringrazio Inzaghi. Sarri? Abbiamo colto una grande opportunità” Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato prima della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenato ...