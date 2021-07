Riforma giustizia, sommossa eletti M5S contro i ministri (Di venerdì 9 luglio 2021) Il cambio di rotta del M5S sulla Riforma Cartabia della giustizia? “Scoperta dalle agenzie”. Tra le file dei parlamentari del Movimento di Camera e Senato monta la rabbia, per una Riforma che riscrive la legge Bonafede sulla prescrizione. La mediazione uscita dal Cdm -ovvero tempi più lunghi per i processi legati a reati contro la P.A., a partire da concussione e corruzione- era già sul tavolo in tarda mattinata, quando i ‘big’ del M5S si riuniscono, presente anche l’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, e decidono la linea: astensione. Poi qualcosa cambia in corso d’opera. Il Cdm slitta di quasi due ore per consentire una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Il cambio di rotta del M5S sullaCartabia della? “Scoperta dalle agenzie”. Tra le file dei parlamentari del Movimento di Camera e Senato monta la rabbia, per unache riscrive la legge Bonafede sulla prescrizione. La mediazione uscita dal Cdm -ovvero tempi più lunghi per i processi legati a reatila P.A., a partire da concussione e corruzione- era già sul tavolo in tarda mattinata, quando i ‘big’ del M5S si riuniscono, presente anche l’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, e decidono la linea: astensione. Poi qualcosa cambia in corso d’opera. Il Cdm slitta di quasi due ore per consentire una ...

