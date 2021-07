“Pensiero Dicotomico” è il brano d’esordio di Moody M

(Di venerdì 9 luglio 2021)M – foto Mjriam Bon“” è il singolodiM disponibile da venerdì 9 luglio in tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Music Ahead/Artist First. Cantare per l’artista siciliana è uno sfogo catartico, atavico come il bisogno di respirare. Come nel caso dell’ispirazione di questo, il canto diventa una liberazione nata da una ferita, e quale metodo migliore delle sette note per lenirla? Il, scritto insieme al celebre produttore Giuliano Boursier (Roberto Angelini, Luca Dirisio, Modà, Gatto Panceri, Daniele Stefani…) è un ...

"Pensiero Dicotomico" è il singolo d'esordio di Moody M disponibile da venerdì 9 luglio in tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Music Ahead/Artist First. Cantare per l'artista siciliana è uno sfogo catartico, atavico come il bisogno di respirare. Come nel caso dell'ispirazione di questo singolo, il canto diventa una liberazione nata da una ferita, e quale metodo migliore delle sette note per lenirla? Il brano, scritto insieme al celebre produttore Giuliano Boursier (Roberto Angelini, Luca Dirisio, Modà, Gatto Panceri, Daniele Stefani…) è un...