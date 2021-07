“Mille” è il singolo più venduto e trasmesso delle ultime settimane (Di venerdì 9 luglio 2021) A quattro settimane dal debutto, “Mille”, la canzone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, continua a dominare le classifiche dei singoli più venduti e da due settimane è la canzone italiana più trasmessa in radio nella classifica airplay. Il singolo, disco di platino, ha già superato 53 milioni di stream audio/video, confermandosi come una delle canzoni più amate e ascoltate dell’estate. Il video di “Mille” riproduce lo scenario tipico di una calda giornata d’estate negli anni ’60, in linea con la sonorità del singolo. L’apparente tranquillità iniziale e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) A quattrodal debutto, “”, la canzone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, continua a dominare le classifiche dei singoli più venduti e da dueè la canzone italiana più trasmessa in radio nella classifica airplay. Il, disco di platino, ha già superato 53 milioni di stream audio/video, confermandosi come unacanzoni più amate e ascoltate dell’estate. Il video di “” riproduce lo scenario tipico di una calda giornata d’estate negli anni ’60, in linea con la sonorità del. L’apparente tranquillità iniziale e la ...

