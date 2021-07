Insigne | Di Lorenzo e Meret non saranno presenti a Dimaro Ancora in dubbio la presenza di Mertens

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il 15 luglio è previsto l'arrivo dei giocatori del Napoli al ritiro diFolgarida, lo stesso Spalletti ha chiarito chi, tra i nazionali, sarà presente. I tre italiani, Di, non andranno in ritiro a, dovendoterminare il cammino nell'Europeo, non hannosfruttato le ferie e si uniranno ai compagni a Castel di Sangro.Zielinski, Elmas e Lobotka. Dubbia la, solamente per salutare i compagni, di, uscito proprio contro ...

brfootball : Italy's magician, Lorenzo Insigne ? - EURO2020 : Lorenzo Insigne. Sublime ?? #EURO2020 - EURO2020 : Lorenzo Insigne ?? @azzurri | #EURO2020 - tuttonapoli : Gazzetta, Malfitano su Insigne: 'Sono pessimista, Lorenzo deve venire incontro al club' - goldlhhrry : quasi quasi inizio a stannare lorenzo insigne -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Lorenzo

Emerson è piaciuto per la spinta offensiva, ma la coppia con Disi abbina con un'Italia ... 1.394 positivi e 13 decessi nelle ultime 24 ore Castro: "Mario Rui verso la Turchia,alla ...Poi la partenza per Dimaro dove raggiungeranno i compagni anche Zielinski, Elmas e Lobotka, eliminati al primo turno agli Europei, mentre gli altri, a cominciare dagli azzurri, Die ...La finale di UEFA EURO 2020 a Wembley vede opposte l'Italia, alla ricerca del secondo trionfo agli Europei dopo quello di 53 anni fa, e l'Inghilterra, che non ha mai vinto il titolo.Non ci aspettiamo che arrivi chissà chi, servono solo giocatori per completare il reparto. Rinnovo Insigne? Tutto dipenderà dalle due parti. Com'è la situazione adesso credo che non si ritroveranno ...