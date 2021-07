Incidente di Corso Francia, Genovese condannato a 5 anni e 4 mesi (Di venerdì 9 luglio 2021) Per il figlio del regista però niente carcere La notte del 21 dicembre 2019 perdevano la vita due ragazze sedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. A travolgerle la macchina di Pietro Genovese, figlio del noto regista italiano. In appello, Genovese ha concordato una condanna a cinque anni e quattro mesi, in primo grado era stato condannato per omicidio stradale plurimo a otto anni con il rito abbreviato. Ora la pena è diventata definitiva e i giudici hanno però salvato Genovese dal carcere. Il ragazzo ha infatti l’obbligo di dimora e la permanenza domiciliare dalle ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Per il figlio del regista però niente carcere La notte del 21 dicembre 2019 perdevano la vita due ragazze sedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. A travolgerle la macchina di Pietro, figlio del noto regista italiano. In appello,ha concordato una condanna a cinquee quattro, in primo grado era statoper omicidio stradale plurimo a ottocon il rito abbreviato. Ora la pena è diventata definitiva e i giudici hanno però salvatodal carcere. Il ragazzo ha infatti l’obbligo di dimora e la permanenza domiciliare dalle ...

