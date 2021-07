Governo: Letta, 'ci vuole chiarezza, Pd per andare fino in fondo' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - Rispetto a cosa fare del Governo Draghi "o si sta di qua, o di là. Noi siamo perché duri fino alla fine della legislatura, fino alle elezioni di marzo 2023". Lo ha detto Enrico Letta dai giovani di Confindustria. "Una occasione del genere l'Italia non l'ha mai avuta, questa capacità di fare le riforme. Dobbiamo usare fino in fondo questa carta", ha detto il segretario del Pd sottolineando: "Lo si dica chiaramente, noi siamo per un sostegno al Governo fino alla fine, non per 'io lo sostengo e prima finisce meglio è'". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - Rispetto a cosa fare delDraghi "o si sta di qua, o di là. Noi siamo perché durialla fine della legislatura,alle elezioni di marzo 2023". Lo ha detto Enricodai giovani di Confindustria. "Una occasione del genere l'Italia non l'ha mai avuta, questa capacità di fare le riforme. Dobbiamo usareinquesta carta", ha detto il segretario del Pd sottolineando: "Lo si dica chiaramente, noi siamo per un sostegno alalla fine, non per 'io lo sostengo e prima finisce meglio è'".

Advertising

repubblica : ?? Cittadinanza a Zaki, si' unanime della Camera alla mozione. Solo Fdi si astiene. Letta: 'Ora il governo faccia la… - Fontana3Lorenzo : Letta può stare sereno, i suoi socialisti sono stati alleati di Orban per anni e fino a pochi mesi fa, visto che il… - petergomezblog : Letta e Di Maio blindano Draghi: “Avanti fino a 2023”. la Lega attacca il Pd: “Noi e Orban? Se non gli va bene, es… - simonavitelli60 : RT @AlvisiConci: Che bello vedere da Renzi è un folle, ad ora, he tutti si intestano il Governo Draghi. Faccio i nomi Letta e Calenda. Se e… - Tommaso94989154 : RT @Moonlightshad1: Se Letta dopo aver approvato tutte le peggiori porcate destroidi del 'buon governo' pensa di recuperare la fiducia degl… -