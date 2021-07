Europei 2021 | José Mourinho mette in guardia l’Inghilterra | “Italia forte a centrocampo | non si può cantar vittoria prima”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Josèè molto motivato di iniziare una nuova avventura sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese, tornato in, sta seguendo con occhi molto interessati l’evoluzione deglidi calcio giunti all’ultimo atto. Il confronto tra Inghilterra eera quello che lui più desiderava essendo due Paesi che hanno caratterizzato e caratterizzano la sua carriera di allenatore. Da questo punto di vista, Mou gradisce poco la “spocchia” britannica in vista della Finale dell’11 luglio: “della partita con la Danimarca ho consigliato agli inglesi di non ...

Advertising

fattoquotidiano : Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Eu… - Gazzetta_it : Anche gli inglesi ammettono: “Non c’era fallo su Sterling” #euro2020 #ItaliaInghilterra - fattoquotidiano : Europei, l’allarme dell’infettivologo Andreoni: “Tutti ammassati a gridare senza mascherina, si rischia di vanifica… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Europ… - sportface2016 : #Nuoto, #Europei Juniores #Roma 2021: Lorenzo #Galossi firma il record italiano ragazzi dei 200 stile libero -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

...CoV - 2 risalgono in Italia e probabilmente seguiranno l'andamento già visto in altri Paesi,... 'Aggiungo che in America nel giugnoci sono stati circa 10mila decessi Covid - rimarca il ...Per sensibilizzare il pubblico e contrastare la pratica della contraffazione del merchandising ufficiale deglidi Calcio Euro 2020, Ministero dello Sviluppo Economico, Figc e Uefa hanno ...In Rai sarebbero stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19, ma gli azzurri sarebbero al momento tranquilli ...Il centro di San Giovanni a Teduccio in cinque anni è diventato un vero polo tecnologicoEsistono già otto Academy, mentre quelle di Autostrade e di Kpmg, sono alle porte ...