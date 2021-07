Esclusiva | Monza | colpo in prospettiva Preso Sheriff | difensore centrale 2004

(Di venerdì 9 luglio 2021) Non solo il presente e una squadra competitiva per preparare un nuovo assalto alla Serie A. Ilpensa anche al futuro e ha chiuso un’interessante operazione prelevando Kassama. Stiamo parlando di unche arriva dal Feltre (Serie D): eccellente fisico, quasi 190 centimetri, compirà 17 anni il prossimo settembre, è un mancino di grande personalità.era seguito anche da Bologna, Cittadella, Spal e Vicenza ma ilha anticipato la concorrenza. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Amedeo Mangone, ex difensore del Bari tra il 1993 ed il 1996,e poi campione d'Italia con la Roma nel 2001, ha allenato il nuovo acquisto biancorosso Andrea D'Errico agli albori ...