Chiara Ferragni a Cannes con le capsule del caffè Nespresso sull’abito

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ormai non c’èsenza. L’influencer italiana ci tiene a partecipare a tutte le edizioni del Festival del glamour e ogni volta la sua apparizione resta memorabile. Quest’anno, oltre ai flash e agli applausi, l’imprenditrice ha pensato di promuovere nella location francese anche la sua prestigiosa collaborazione con. L’abito verde lime diDopo l’abito rosa del 2018, la parrucca del 2019, l’edizione 2021 del Festival del Cinema (il 2020 è stata annullata per il Covid), verrà ricordata per l’abito color lime di...

davidallegranti : Il marito di Chiara Ferragni è a un passo dal dire che “i politici sono i nostri dipendenti” - SkyTG24 : Ddl Zan, Fedez replica a Renzi: “Lui pagato dagli italiani, Chiara Ferragni no” - LucaBizzarri : Secondo me le parole più intelligenti sulla questione sono queste, - Reberebby215 : RT @anailimeee: Chiara Ferragni sei una fottutissima dea. Io non ho parole? - RobertoLocate14 : RT @mrcllznn: Federico Leonardo detto Fedez e la moglie Ferragni Chiara influencer. La gente ritiene che oggi questi due siano i nuovi dife… -

Matteo Renzi nella giornata di ieri si è scagliato controe suo marito Fedez. Il politico ha risposto a una provocazione dell'influencer e le sue dichiarazioni hanno letteralmente fatto il giro del web. Ma cosa ha detto?Gossip Protagoniste della terza serata del Festival, hanno sfoggiato look che hanno stregato tutti Pubblicato su 9 Luglio 2021 Direttamente dall'Italia, Beatrice Valli esono volate in Francia per sfilare sul famoso red carpet del Festival di Cannes . L'evento è giunto alla 74esima edizione dopo un anno di stop, avvenuto a causa della pandemia del ...Vittorio Sgarbi ha voluto dire la sua a Fedez dopo la diatriba tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi: la dura sferzata del critico d'arte al rapper ...Al festival di Cannes, il luogo dove si va per farsi vedere, non potevano mancare le due influencer Chiara Ferragni e Beatrice Valli, che hanno sfoggiato sul red carpet degli outfit elegantissimi. Il ...