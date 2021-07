Cadavere in campo a Parco de Medici: è donna scomparsa (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Il corpo di una donna di 67 anni, in avanzato stato di decomposizione è stato trovato da un operaio, alle 12.30 circa, in un campo di grano in via Vittorio Basezio, all’altezza della ferrovia della stazione Magliana-Parco De Medici a Roma. La donna, a quanto riferito dal medico legale, sarebbe morta da circa una settimana. Sul posto è intervenuta la Polizia del commissariato San Paolo. La donna identificata, a quanto si apprende, si era allontanata dalla sua residenza il 26 giugno scorso. Soffriva di diverse patologie tra cui crisi depressive ed era affetta da diabete. Sono in corso ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Il corpo di unadi 67 anni, in avanzato stato di decomposizione è stato trovato da un operaio, alle 12.30 circa, in undi grano in via Vittorio Basezio, all’altezza della ferrovia della stazione Magliana-Dea Roma. La, a quanto riferito dal medico legale, sarebbe morta da circa una settimana. Sul posto è intervenuta la Polizia del commissariato San Paolo. Laidentificata, a quanto si apprende, si era allontanata dalla sua residenza il 26 giugno scorso. Soffriva di diverse patologie tra cui crisi depressive ed era affetta da diabete. Sono in corso ...

