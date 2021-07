Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno del villain di Corey Stoll (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo che un Easter egg di Loki ha suggerito il possibile ritorno di Yellowjacket, nuovi report danno il villain di Corey Stoll in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe vedere il ritorno del villain Yellowjacket, interpretato nel film originale da Corey Stoll. Ad anticiparlo l'episodio della serie Loki intitolato "Journey Into Mystery", che contiene un riferimento al villain noto anche come Dr. Darren Cross, ex protetto del Dottor Hank ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo che un Easter egg di Loki ha suggerito il possibiledi Yellowjacket, nuovi report danno ildiin Ant-Man and the. Ant-Man and thepotrebbe vedere ildelYellowjacket, interpretato nel film originale da. Ad anticiparlo l'episodio della serie Loki intitolato "Journey Into Mystery", che contiene un riferimento alnoto anche come Dr. Darren Cross, ex protetto del Dottor Hank ...

