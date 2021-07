Addio a Nicolas | morto sulla strada a 29 anni E per lui la toccante scelta dei suoi concittadini

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 luglio 2021) Si chiamavaFrancisco Valenzuela, il giovane di origini argentine deceduto lunedì mattina a Venasca a causa di un incidente. Il 29enne abitava a Venasca a oltre un anno insieme alla compagna Elena, in borgata Santa Lucia. I genitori, che vivono a Buenos Aires, stanno cercando di raggiungere l’Italia per dare l’ultimo saluto al figlio ma è complesso per le restrizioni anti-Covid. Il giovane infatti viveva in Italia con la sorella, unico componente della famiglia in zona. Sarà lei, insieme alla compagna Elena ad occuparsi di tutto.è rimasto ucciso a seguito di in un incidentele lungo la provinciale per Piasco, ...