11 luglio 2021. Italia alla conquista dell’Inghilterra. Berrettini in finale a Wimbledon, Insigne sotto l’arco di Wembley (Di venerdì 9 luglio 2021) Che grande domenica, sarà domenica 11 luglio. In poche ore Matteo Berrettini e Lorenzo Insigne possono conquistare due tra i trofei più prestigiosi della storia dello sport. Matteo Berrettini ha conquistato la finale di Wimbledon, il torneo che consacra le leggende del tennis. Lorenzo Insigne sogna il tiroagiro per portare l’Italia sul grandino più alto di Euro 2020. In poche ed in poche miglia lo sport azzurro può totalizzare due imprese epiche o restare con un pugno di mosche in mano. E’ la tragica bellezza ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Che grande domenica, sarà domenica 11. In poche ore Matteoe Lorenzopossonore due tra i trofei più prestigiosi della storia dello sport. Matteohato ladi, il torneo che consacra le leggende del tennis. Lorenzosogna il tiroagiro per portare l’sul grandino più alto di Euro 2020. In poche ed in poche miglia lo sport azzurro può totalizzare due imprese epiche o restare con un pugno di mosche in mano. E’ la tragica bellezza ...

