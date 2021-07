Una Vita anticipazioni 10 luglio 2021, Armando sospetta di Felicia (Di giovedì 8 luglio 2021) Armando è da poco tornato ad Acacias con Susana, ma nella puntata di Una Vita del 10 luglio 2021, vedrete l’uomo recarsi in carcere per far visita alla nipote Maite. L’uomo promette alla pittrice che non l’abbandonerà e che tenterà tutto ciò che è in suo potere per aiutarla. Armando poi si reca al ristorante per parlare con Felicia e le parole della donna gli fanno sospettar di lei come colpevole dell’arresto. Lusso sfrenato per le vacanze dei Ferragnez Ecco come trascorrono le loro ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 luglio 2021)è da poco tornato ad Acacias con Susana, ma nella puntata di Unadel 10, vedrete l’uomo recarsi in carcere per far visita alla nipote Maite. L’uomo promette alla pittrice che non l’abbandonerà e che tenterà tutto ciò che è in suo potere per aiutarla.poi si reca al ristorante per parlare cone le parole della donna gli fannor di lei come colpevole dell’arresto. Lusso sfrenato per le vacanze dei Ferragnez Ecco come trascorrono le loro ...

Advertising

angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - ilfoglio_it : 'Quello che il Pd non capisce è che il problema non è Salvini, ma una parte della magistratura che si crede onnipot… - AngeloCiocca : Sei miliardi in meno per l'Italia. Lo ribadisco: con la nuova #Pac, la politica agricola comunitaria, viene penaliz… - xlights_Up_ : RT @_saud4de_: Le rondini hanno un compagno per tutta la vita, un’anima gemella. Due rondini, due ragazzi che si amano da tutta la vita. Le… - Federic18545446 : Quando dovete accendere la Vespa date una bella spedalinata , forte, decisa, cosi come nella vostra vita , se date… -