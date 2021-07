Torino | Cairo | “Volevo Juric già l’anno scorso | è una bella persona | tra noi nata subito simpatia”

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Avevo già apprezzato il suo lavoro al Verona, dove è stato capace di valorizzare tanti giocatori, da Kumbulla a Rrhamani. Con lui ci siamo incontrati e ho avuto dala sensazione che potesse arrivare al Toro, ma la scorsa stagione, anche per gratitudine, ha preferito rimanere al Verona. Quest’anno ci abbiamo riprovato e ci siamo riusciti. In lui ho trovato fin dauna: tra noi c’è statae identità di vedute”. Queste le parole del presidente del, Urbano, in occasione della presentazione del nuovo allenatore dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino Cairo

Così il presidente granata, Urbano, in conferenza stampa. "Non ne vedo così tanta, di contestazione - aggiunge il patron - e ci sta il malumore, anche perché avevamo fatto risultati che al Toro ...Sulla scelta del: 'Perché ho scelto il Toro? Perché con il presidente ci siamo capiti, c'... Sespende i soldi che ha speso l'anno scorso faccio la festa. Tra Sanabria, Mandragora, Linetty, ...Torino, le parole di Urbano Cairo: "Volevo Juric già l'anno scorso, è una bella persona: tra noi nata subito simpatia" ..."Non ho alcuna intenzione di vendere il Toro, l'arrivo di Juric mi ha rimotivato: già con Nicola lo ero, Juric ancora di più. Nessuna intenzione di vendere il Toro". Così il presidente granata, Urbano ...