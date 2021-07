Supercomputer Nvidia il più potente in UK, aiuterà la ricerca medicaHDblog.it (Di giovedì 8 luglio 2021) Christened Cambridge-1 verrà utilizzato da aziende come AstraZeneca per elaborare modelli predittivi e cercare delle cure in maniera più rapida ed economica.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 luglio 2021) Christened Cambridge-1 verrà utilizzato da aziende come AstraZeneca per elaborare modelli predittivi e cercare delle cure in maniera più rapida ed economica.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

SignorCEO : RT @HDblog: Supercomputer Nvidia il più potente in UK, aiuterà la ricerca medica - gigibeltrame : Supercomputer Nvidia il più potente in UK, aiuterà la ricerca medica #digilosofia - HDblog : Supercomputer Nvidia il più potente in UK, aiuterà la ricerca medica - ReTwitStorm_ita : #Nvidia #Presenta il #Supercomputer #Cambridge-1, il più #Potente del #Regno #Unito - Ad10000follower : Cambridge-1, Nvidia inaugura il supercomputer più potente del Regno Unito -