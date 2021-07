Semifinale Berrettini-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) La Semifinale della parte bassa del torneo di Wimbledon 2021 vede opposti Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz. Il tennista azzurro si conferma match dopo match e si trova ad un passo dalla sua prima finale slam in carriera. Nei quarti di finale Matteo ha superato il suo amico Auger-Aliassime; il suo avversario, Hurkacz, ha invece estromesso Roger Federer in tre set. Il polacco si è aggiudicato l’unico precedente due anni fa in quel di Miami IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra Berrettini e Hurkacz andrà in scena venerdì 9 luglio, come primo match a ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Ladella parte bassa del torneo divede opposti Matteoe Hubert. Il tennista azzurro si conferma match dopo match e si trova ad un passo dalla sua prima finale slam in carriera. Nei quarti di finale Matteo ha superato il suo amico Auger-Aliassime; il suo avversario,, ha invece estromesso Roger Federer in tre set. Il polacco si è aggiudicato l’unico precedente due anni fa in quel di Miami IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida traandrà in scena venerdì 9 luglio, come primo match a ...

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - Coninews : ???? FE-NO-ME-NA-LE ???? @MattBerrettini supera in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la sua pr… - GiusvaPulejo : ?? Domani la prima semifinale sul Centrale di #Wimbledon sarà tra #Berrettini e #Hurkacz alle ore 14:30 - giorgiamecca : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON MASCHILE: SEMIFINALE BERRETTINI-HURKACZ Sarà la prima partita sul Centrale alle 14.30 #SkyTennis #… -