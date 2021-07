Salernitana in Serie A: le possibilità di salvezza secondo i bookmakers (Di giovedì 8 luglio 2021) La Salernitana è ufficialmente tornata in Serie A e lo ha fatto per restarci. Ne sono convinti anche i betting analyst di Stanleybet.it che offrono la salvezza della squadra campana in quota a 3,50 . ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) Laè ufficialmente tornata inA e lo ha fatto per restarci. Ne sono convinti anche i betting analyst di Stanleybet.it che offrono ladella squadra campana in quota a 3,50 . ...

Advertising

OfficialUSS1919 : ?? Il Consiglio Federale, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispet… - capuanogio : Via libera della #Figc alla #Salernitana in Serie A ma #Gravina avverte: entro dicembre il club va ceduto e basta c… - ZZiliani : PRO MEMORIA Cara @FIGC, caro #Gravina, sono le 19:30 e stanno scadendo i termini per l'iscrizione alla Serie A. La… - ReTwitStorm_ita : #Serie A: la #Salernitana #Torna sul #Grande #Palcoscenico, i #Bookie #Credono nella salvezza a fine stagione. In q… - sportli26181512 : Serie A: la Salernitana torna sul grande palcoscenico, i bookie credono nella salvezza a fine stagione. In quota an… -