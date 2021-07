Paura per Babacar: malore in allenamento (Di giovedì 8 luglio 2021) Grande Paura per El-Khouma Babacar, ex attaccante di Lecce e Fiorentina, che ha avuto un malore in allenamento durante i primi giorni di ritiro con l’Aytemiz Alanyaspor. Dagli esami, subito effettuati, si è riscontrato un problema al cuore. Precisamente uno spasmo cardiaco: ulteriori accertamenti verranno effettuati nelle prossime ore presso l’ospedale di Alayna. Paura PER Babacar Un grande spavento per l’ex calciatore della Fiorentina che ha accusato un malore durante una seduta di allenamento. L’Alanyaspor ha, poi, comunicato le condizioni del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) Grandeper El-Khouma, ex attaccante di Lecce e Fiorentina, che ha avuto unindurante i primi giorni di ritiro con l’Aytemiz Alanyaspor. Dagli esami, subito effettuati, si è riscontrato un problema al cuore. Precisamente uno spasmo cardiaco: ulteriori accertamenti verranno effettuati nelle prossime ore presso l’ospedale di Alayna.PERUn grande spavento per l’ex calciatore della Fiorentina che ha accusato undurante una seduta di. L’Alanyaspor ha, poi, comunicato le condizioni del ...

