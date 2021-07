Istruttoria Antitrust su Tim / Dazn per accordo per diritti TV della Serie A di calcio (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Autorità valuterà l’adozione di misure cautelari soltanto ove dovesse accertare che dai comportamenti attuati dalle due società derivino danni gravi e irreparabili alla concorrenza.L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’Istruttoria riguardo ad alcune clausole dell’accordo fra TIM e Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio... Leggi su digital-news (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Autorità valuterà l’adozione di misure cautelari soltanto ove dovesse accertare che dai comportamenti attuati dalle due società derivino danni gravi e irreparabili alla concorrenza.L’Autorità GaranteConcorrenza e del Mercato ha avviato un’riguardo ad alcune clausole dell’fra TIM eper la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 deiper la visione delle partite del Campionato didiA nel triennio...

Advertising

repubblica : ?? Diritti tv, l'Antitrust avvia un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo tra Dazn e Tim - classcnbc : ANTITRUST: ISTRUTTORIA SU TIM-DAZN #SerieA senza pace: l'#Antitrust ha avviato istruttoria su #Tim e #Dazn per i d… - MediasetTgcom24 : Diritti tv Serie A, l'Antitrust apre un'istruttoria su Tim e Dazn #Dazn - robertopontillo : L'#Antitrust apre un'istruttoria su #TIM e #DAZN per la distribuzione dei diritti TV della #SerieA. L'accordo avreb… - _Introducing_me : RT @SCUtweet: L'#Antitrust apre un'istruttoria su #TIM e #DAZN per la distribuzione dei diritti TV della #SerieA. L'accordo avrebbe limitat… -