“Grottaglie domani” replica a Sud in movimento

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sulla base di una iniziativa del Gruppo consiliare, cinque Consiglieri Comunali (Francesco Donatelli, Ciro Petrarulo, Antonio Delli Santi, Domenico Rossini e Giovanni Marinelli), raccogliendo il grido di dolore e il disagio economico e sociale di tante famiglie, hanno avanzato la richiesta di convocazione di una seduta monotematica del Consiglio Comunale per valutare la sospensione della TARI per lavoratori in CIGS e NASPI, così come avvenuto in alcuni Comuni come Taranto. Nonostante il Regolamento preveda che il Consiglio Comunale debba essere convocato entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, ciò è avvenuto dopo oltre ...