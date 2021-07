DAZN, svelati i nomi di commentatori e telecronisiti per la prossima stagione: c'è un ex azzurro (Di giovedì 8 luglio 2021) DAZN, che per la prossima stagione trasmetterà tutta la Serie A in streaming, ha svelato la nuova squadra di commentatori e telecronisti. Tra i commentatori c'è anche l'ex calciatore del Napoli, Stefan Schwoch. Di seguito tutti i nomi svelati durante l'evento di presentazione a Milano: Massimo Ambrosini; Federico Balzaretti; Andrea Barzagli; Federica Zille; Riccado Montolivo; Alessandro Matri; Simone Tiribocchi; Massimo Gobbi; Giampaolo Pazzini; Diletta Leotta; Dario Marcolin; Alessandro Budel; Francesco Guidolin; Stefan ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 luglio 2021), che per latrasmetterà tutta la Serie A in streaming, ha svelato la nuova squadra die telecronisti. Tra ic'è anche l'ex calciatore del Napoli, Stefan Schwoch. Di seguito tutti idurante l'evento di presentazione a Milano: Massimo Ambrosini; Federico Balzaretti; Andrea Barzagli; Federica Zille; Riccado Montolivo; Alessandro Matri; Simone Tiribocchi; Massimo Gobbi; Giampaolo Pazzini; Diletta Leotta; Dario Marcolin; Alessandro Budel; Francesco Guidolin; Stefan ...

