C destra | Cav | unità per forza di cose malgrado dubbi

Advertising

CriSStraits : La #Lega in Europa continua a mostrare tutt’altra faccia: quella di un partito che più che al centro guarda all’est… - cescon_maurizio : Tasse, lavoro, diritti: la svolta di destra del governo #Draghi è ormai sotto gli occhi di tutti. Perfettamente leg… - cav_jesus : RT @colvieux: Si è dovuta giustificare con il pubblico di estrema destra attraverso il disclaimer: vacciniamo gli immigrati non per il loro… -

Ultime Notizie dalla rete : destra Cav

Agenzia ANSA

"Il processo di costruzione del CentroUnito sempre più credo debba essere il nostro orizzonte in vista del 2023. Un progetto che - come era logico attendersi - ha suscitato molti distinguo, molti dubbi ed anche qualche contrarietà. ...... sia soprattutto nel processo di costruzione del CentroUnito che sempre più credo debba essere il nostro orizzonte in vista del 2023 ". Un progetto ambizioso che, come sottolinea anche il,..."Il processo di costruzione del Centro Destra Unito sempre più credo debba essere il nostro orizzonte in vista del 2023. Un progetto che - come era logico attendersi - ha suscitato molti distinguo, mo ...Il Cavaliere esprime il proprio sostegno al presidente del Consiglio. E rilancia il centrodestra unito Silvio Berlusconi ha inviato una lunga lettera a Maurizio Lupi per l'assemblea nazionale di Noi c ...