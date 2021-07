Ambiente: in Canada il caldo sta uccidendo uomini e animali (Di giovedì 8 luglio 2021) Ambiente: il caldo miete ancora vittime, centinaia di morti in Canada a causa delle elevate temperature che hanno ucciso, come spiegano i biologi, un miliardo di animali marini lungo la costa. Un record di temperature estreme, tristemente dannoso per interi ecosistemi sta mettendo in ginocchio interi territori. In Canada i biologi marini temono che un miliardo di animali marini siano morti lungo la costa (Photo by Mario Tama/Getty Images)Più di 500 persone sono morte in Canada a causa del caldo, come riporta il The Guardian – temperature estreme allarmano ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 luglio 2021): ilmiete ancora vittime, centinaia di morti ina causa delle elevate temperature che hanno ucciso, come spiegano i biologi, un miliardo dimarini lungo la costa. Un record di temperature estreme, tristemente dannoso per interi ecosistemi sta mettendo in ginocchio interi territori. Ini biologi marini temono che un miliardo dimarini siano morti lungo la costa (Photo by Mario Tama/Getty Images)Più di 500 persone sono morte ina causa del, come riporta il The Guardian – temperature estreme allarmano ...

Crisi climatica: le città del Circolo Polare Artico sono più calde di Miami Sembra Miami ma è l'Artico. Qui le temperature negli ultimi giorni hanno raggiunto livelli da record, confermando la crisi climatica in atto in tutto il mondo. Ed è così che mentre Canada e Usa bruciano e fanno i conti anche con le tempeste tropicali , le città di Banak in Norvegia e Utsjoki in Finlandia, hanno superato i 30°C. Un fatto decisamente insolito ma purtroppo è uno ...

Marta Chiarle, la geologa che cataloga le frane: «Sulle Alpi tanti cedimenti, ne abbiamo mappati 508» Marta Chiarle, 55 anni, studia gli effetti del cambiamento climatico e con il gruppo di ricerca GeoClimAlp dell’Istituto per la protezione idrogeologica del Cnr è la protagonista del primo catalogo de ...

