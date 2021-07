VIDEO – Euro2020: rigore inventato per l’Inghilterra, in finale con l’Italia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà Inghilterra-Italia la finale di Euro2020. La formazione inglese è riuscita a battere ai supplementari una solidissima Danimarca, riuscita anche a passare in vantaggio con Damsgaard ma poi rimontata con l’autogol di Kjaer e il gol di Kane che ha ribadito in rete un rigore che lui stesso aveva sbagliato. Grandi polemiche per il rigore assegnato all’Inghilterra per un presunto fallo su Sterling. Le immagini sono veramente poco chiare ed in molti casi sembra che il tocco sul giocatore inglese non ci sia minimamente. “Ci sono grandi dubbi su queste immagini, più si vedono e più sembra che il tocco non ci ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà Inghilterra-Italia ladi. La formazione inglese è riuscita a battere ai supplementari una solidissima Danimarca, riuscita anche a passare in vantaggio con Damsgaard ma poi rimontata con l’autogol di Kjaer e il gol di Kane che ha ribadito in rete unche lui stesso aveva sbagliato. Grandi polemiche per ilassegnato alper un presunto fallo su Sterling. Le immagini sono veramente poco chiare ed in molti casi sembra che il tocco sul giocatore inglese non ci sia minimamente. “Ci sono grandi dubbi su queste immagini, più si vedono e più sembra che il tocco non ci ...

