Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Alessandro D’Amico salva la sorella con la donazione di un rene (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alessandro D’Amico, uno degli ex corteggiatori del Trono Gay di Uomini e Donne, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con sua sorella Federica. La ragazza combatteva da anni contro una patologia, che nell’ultimo periodo si era aggravata. La situazione ha provocato la reazione del fratello Alessandro, che si è sottoposto a un’operazione per donarle un rene e salvarle la vita. Nel commento del post, D’Amico ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a questo gesto. Alessandro D’Amico ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021), uno degli ex corteggiatori del Trono Gay di, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con suaFederica. La ragazza combatteva da anni contro una patologia, che nell’ultimo periodo si era aggravata. La situazione ha provocato la reazione del fratello, che si è sottoposto a un’operazione per donarle unrle la vita. Nel commento del post,ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a questo gesto....

Uomini e Donne, l'ex corteggiatore Alessandro D'Amico salva la sorella con la donazione di un rene Alessandro D'Amico, uno degli ex corteggiatori del Trono Gay di Uomini e Donne, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con sua sorella Federica. La ragazza combatteva da anni contro una ...

