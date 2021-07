Turista lombardo di 34 anni muore in vacanza in Sardegna: stroncato da un ictus in spiaggia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dramma in dove un giovane lombardo di 34 anni è morto mentre era in spiaggia a Cala Sabina, nei pressi di Golfo Aranci, in provincia di Sassari. Il giovane si è improvvisamente accasciato mentre era ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dramma in dove un giovanedi 34è morto mentre era ina Cala Sabina, nei pressi di Golfo Aranci, in provincia di Sassari. Il giovane si è improvvisamente accasciato mentre era ...

