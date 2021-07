Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli continuano a litigare, ma ora siamo arrivati alla fine (Di giovedì 8 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli dallo scorso 5 luglio hanno continuato a litigare senza sosta ma ora, per fortuna, siamo arrivati al punto finale. Che ovviamente ha messo Selvaggia, of course. A decidere di stoppare la lite è stato l’ex gieffino che ha sostanzialmente detto di non voler mai più parlare di lei, mentre la giornalista ha replicato facendogli gli auguri per la propria carriera in maniera decisamente ironica. Come già sappiamo il tutto è nato in seguito a delle storie che Tommaso Zorzi ha fatto con gli ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 luglio 2021)dallo scorso 5 luglio hanno continuato asenza sosta ma ora, per fortuna,al punto finale. Che ovviamente ha messo, of course. A decidere di stoppare la lite è stato l’ex gieffino che ha sostanzialmente detto di non voler mai più parlare di lei, mentre la giornalista ha replicato facendogli gli auguri per la propria carriera in maniera decisamente ironica. Come già sappiamo il tutto è nato in seguito a delle storie cheha fatto con gli ...

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - IlContiAndrea : La prima foto ufficiale di #DragRaceItalia con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. A novembre… - IlContiAndrea : La giuria di #DragRaceItalia è formata da Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini #PalinsestiDiscovery - lemiecosucce : @ipertao E per chi non avesse la materia prima vi ricordo che Tommaso Zorzi ha fatto una collezione - thxxSara : @iosonoestanca APRI GLI OCCHI TOMMASO ZORZI NON CI FAI NIENTE CON UNO CHE PARLA IN QUEL MODO CRISTO SANTISSIMO -