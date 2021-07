“Tanta tristezza”. Roberta Capua, impossibile nasconderlo. E apre la diretta con queste parole (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sta raccogliendo tantissime firme la proposta di intitolare l’auditorium Rai a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio a 78 anni. La proposta è stata lanciata Milly Carlucci, la conduttrice che insieme a Raffaella ha frequentato di più lo studio Rai del Foro Italico. “Sto guardando con emozione Carramba che Sorpresa su Rai1, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà”, ha scritto Milly guardando la replica della prima puntata dello show di Raffaella Carrà. È il segnale del grande affetto che gli italiani nutrivano per l’artista che ha caratterizzato 50 anni di televisione. I vari programmi stanno dando molto spazio alla scomparsa di Raffaella ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sta raccogliendo tantissime firme la proposta di intitolare l’auditorium Rai a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio a 78 anni. La proposta è stata lanciata Milly Carlucci, la conduttrice che insieme a Raffaella ha frequentato di più lo studio Rai del Foro Italico. “Sto guardando con emozione Carramba che Sorpresa su Rai1, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà”, ha scritto Milly guardando la replica della prima puntata dello show di Raffaella Carrà. È il segnale del grande affetto che gli italiani nutrivano per l’artista che ha caratterizzato 50 anni di televisione. I vari programmi stanno dando molto spazio alla scomparsa di Raffaella ...

chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - luigidimaio : Un’icona della tv italiana, una persona di famiglia per intere generazioni. La sua scomparsa lascia un grande vuot… - cvrpenoctem : Ho talmente tanta ansia, confusione e tristezza in corpo che mi viene da sboccare. Mi sento piena di sentimenti e s… - leone52641 : RT @Patrizi66121917: Ciao Raffaella ?? l’Italia intera ti saluta con tanta tristezza nel cuore, non ti dimenticheremo mai ????????????????… - paolorm2012 : RT @Patrizi66121917: Ciao Raffaella ?? l’Italia intera ti saluta con tanta tristezza nel cuore, non ti dimenticheremo mai ????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanta tristezza Raffaella Carrà, il lungo addio: la camera ardente in Campidoglio, Japino commosso Diretta 'È un grande momento di tristezza ma anche di unione nazionale - sottolinea in collegamento con il ... La gente è tanta che l'auto riesce a riprendere il percorso solo dopo qualche minuto. Ore 16:25 ...

Raffaella Carrà, le emozioni del corteo: le parole dei colleghi - L'ultimo tragitto del corteo: sede Rai di Viale Mazzini e Campidoglio Tanta la folla anche presso ... Il presidente della Rai Marcello Foa: 'È un grande momento di tristezza ma di unione nazionale. ...

Belgio-Italia, Martinez: "Tanta delusione e tristezza, loro hanno meritato di vincere" Sportface.it Raffaella Carrà, le foto del corteo funebre a Roma tra lacrime e applausi Tanta gente davanti al Teatro delle Vittorie ... E che oggi tutti ricordano con commozione, un senso di profonda tristezza ma anche gratitudine, che ha attraversato Roma in una caldissima giornata di ...

Rai, indietro tutta La parabola della Rai mette tanta tristezza. Persino la serata dei ricordi dedicati a Raffaella Carrà è risultata piuttosto modesta. Eppure, si trattava di uno dei personaggi emblematici del servizio ...

