Suicidio Teodosio Losito, Alberto Tarallo interrogato per sette ore dai pm: un passaggio chiave che potrebbe portare a una svolta nell'inchiesta (Di mercoledì 7 luglio 2021) sette ore d'interrogatorio per ripercorrere vent'anni di vita assieme, un intreccio che mescola due decenni di successi, serie tv, amicizie, rapporti diventati legami familiari e altri evaporati nel tempo, grandi dolori e grandi felicità e ancora molti dettagli privatissimi come quelli che ogni coppia custodisce. Il produttore tv e cofondatore della Ares Film Alberto Tarallo è stato ascoltato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta istigazione al Suicidio del compagno, lo sceneggiatore Teodosio Losito, trovato morto l'8 gennaio del 2019 nella villa ...

