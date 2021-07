Spagna, Sergio Ramos: «Eliminazione ingiusta, non sembrava possibile» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sergio Ramos commenta l’Eliminazione della Spagna da Euro 2020 per mano dell’Italia: ecco le parole del difensore Sergio Ramos è prossimo a diventare un giocatore del PSG. Il difensore spagnolo oggi ha commentato tramite i suoi profili social l’Eliminazione dell’Italia da Euro 2020 che vola in finale. Ecco le sue parole su Twitter: Sergio Ramos potrebbe essere annunciato ufficialmente nelle prossime ore del PSG. «Triste e ingiusto. Non lo credevamo possibile, ma avete fatto emozionare un intero Paese. Orgoglioso della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021)commenta l’dellada Euro 2020 per mano dell’Italia: ecco le parole del difensoreè prossimo a diventare un giocatore del PSG. Il difensore spagnolo oggi ha commentato tramite i suoi profili social l’dell’Italia da Euro 2020 che vola in finale. Ecco le sue parole su Twitter:potrebbe essere annunciato ufficialmente nelle prossime ore del PSG. «Triste e ingiusto. Non lo credevamo, ma avete fatto emozionare un intero Paese. Orgoglioso della ...

Ilgoldenboy10 : @marco_rogerio_ L’errore della Spagna per me è non aver portato Sergio ramos.. dietro serviva come il pane. - Simone29164700 : @NSuge8 Si amico. La Spagna è fortissima. Dispiace solo che mancava Sergio ramos che è importante. Sergio è uno dei… - sportli26181512 : Spagna, Busquets: 'Noi superiori all'Italia': Sergio Busquets, centrocampista e capitano della...… - MaxIo16649743 : @3gerardpique @EURO2020 @CopaAmerica Se c'era Sergio Ramos la Spagna avrebbe vinto l'europeo - IlGianky : ???????? La vera finale considerando il tabellone ???????? -