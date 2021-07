Spaghettongola, a Fiumicino si festeggiano i 12 anni dell’evento: ecco i due menù speciali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Torna Spaghettongola – la Festa degli Spaghetti alle vongole del Lupino di Fiumicino: quest’anno l’edizione compie ben 12 anni. Per l’occasione sono stati ideati due menù speciali per festeggiare il compleanno di Spaghettongola. La festa celebra un capolavoro della cucina laziale, gli spaghetti alle vongole lupino di Fiumicino, evento cult dell’estate laziale che si celebra dal 30 luglio all’8 agosto a Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi, Isola Sacra). Il presidentissimo dell’associazione Il Faro all’Orizzonte, Stefano Conforzi, non si è tirato indietro. La regina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Torna– la Festa degli Spaghetti alle vongole del Lupino di: quest’anno l’edizione compie ben 12. Per l’occasione sono stati ideati dueper festeggiare il compleanno di. La festa celebra un capolavoro della cucina laziale, gli spaghetti alle vongole lupino di, evento cult dell’estate laziale che si celebra dal 30 luglio all’8 agosto a Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi, Isola Sacra). Il presidentissimo dell’associazione Il Faro all’Orizzonte, Stefano Conforzi, non si è tirato indietro. La regina ...

