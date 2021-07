Paura a Roma: prima tenta di rubare un motorino poi distrae gli agenti con un cacciavite (Di mercoledì 7 luglio 2021) tenta di scardinare il blocco di accensione di un motoveicolo parcheggiato. Questo quanto accaduto nel quartiere Romano di Centocelle, in via Tor De Schiavi. Come sono andati i fatti Nel corso di specifici e mirati servizi in abiti civili da parte degli agenti del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, i poliziotti hanno notato un giovane scendere dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un’altra persona e tentare di scardinare il blocco di accensione di un motoveicolo posteggiato. Dopo essersi qualificati come agenti di polizia il giovane ha gettato a terra un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021)di scardinare il blocco di accensione di un motoveicolo parcheggiato. Questo quanto accaduto nel quartiereno di Centocelle, in via Tor De Schiavi. Come sono andati i fatti Nel corso di specifici e mirati servizi in abiti civili da parte deglidel V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, i poliziotti hanno notato un giovane scendere dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un’altra persona ere di scardinare il blocco di accensione di un motoveicolo posteggiato. Dopo essersi qualificati comedi polizia il giovane ha gettato a terra un ...

