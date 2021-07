Panchina Rainbow in memoria vittime omolesbobitransfobia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Indi tutte ledie per esortare la cittadinanza a schierarsi contro ogni forma di discriminazione e violenza per motivi fondati su: sesso, genere, orientamento sessuale e/o identità di genere”. E’ questa la frase che recita la targa apposta alladipinta da artiste e artisti della comunità LGBTQ+ inaugurata oggi (mercoledì 7 luglio) alle ore 19. L’iniziativa, patrocinata dal Municipio I di Roma, è stata lanciata dalle associazioni InOltre Alternativa Progressista e Questa è Roma in collaborazione con Associazione Antigone, Arcigay Roma, Arci ...

... mentre parlavamo di scarsa manutenzione, il sindaco ha affermato che, a noi dell'opposizione, c'avrebbe dato noia laquasi a voler accostare la nostra parte politica al gesto di un ...RIETI - Amazon ha accolto la richiesta di Rieti Lgbt+ Associazione Arcigay e Arci Rieti di posizionare unaall'interno del magazzino di Passo Corese. 'La bella sorpresa è stato vedere all'ingresso della struttura sventolare la bandiera arcobaleno, come segno di benvenuto e per ricordare il ...Oggi, mercoledì 7 luglio, alle ore 19 sarà inaugurata a Roma la Panchina Rainbow “In memoria di tutte le vittime di omolesbobitransfobia e per esortare la cittadinanza a schierarsi contro ogni forma d ..."In memoria di tutte le vittime di omolesbobitransfobia e per esortare la cittadinanza a schierarsi contro ogni forma di discriminazione e violenza per motivi fondati su: sesso, genere, orientamento ...