Omofobia | Scalfarotto | ‘felice che Fedez ora difenda persone Lgbt’

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Mi lasci dire che chiunque ha diritto di esprimere la propria opinione, ma quando ci si ingaggia in una discussione politica, lo si fa accettando che ci sia un dibattito. La cosa singolare è chepensi che sia lecito parlare di Renzi ma non con Renzi. D’altro canto sono felice che oraleLgbt, che abbia cambiato idea. In passato su di noi ha detto cose terribili”. Così il sottosegretario all’Interno Ivan, di Italia viva, intervenendo a SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...al sottosegretario- , almeno mentre scriviamo, non vi è traccia. Può risultare curioso come la piddina affronti il tema della 'ironia", magari in relazione a quello della "", che ...C 107) alla definizione contenuta nello(A. C 868), ovvero aggiungendo le parole "o fondati sull'o sulla transfobia" oltre al tema della disabilità e rivedendo di conseguenza l'...Aggiungo che a Milano, dove vivo e voto, appoggerò con entusiasmo la rielezione di Beppe Sala". Lo ha detto Ivan Scalfarotto a SkyTg24. "Mi pongo però il problema di trovare un punto di caduta per ...Roma, 7 lug "Mi lasci dire che chiunque ha diritto di esprimere la propria opinione, ma quando ci si ingaggia in una discussione politica, lo si fa accettando c ...