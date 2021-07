Mike Taurasi confermato alla presidenza dell’OBR della Campania

Advertising

zazoomblog : Confindustria l’imprenditore Mike Taurasi confermato presidente di Obr Campania - #Confindustria #l’imprenditore… -

Ultime Notizie dalla rete : Mike Taurasi

Il Denaro

è stato confermato alla presidenza di Obr Campania " Organismo bilaterale per la formazione in Campania che riunisce Confindustria e sindacati ed opera come articolazione territoriale di ...L'imprenditoreè stato confermato alla presidenza di OBR Campania - Organismo bilaterale per la formazione in Campania che riunisce Confindustria e sindacati e opera come articolazione territoriale di ...L’imprenditore Mike Taurasi è stato confermato alla presidenza dell’OBR Campania – Organismo bilaterale per la formazione in Campania che riunisce Confindustria e sindacati e opera come articolazione ...L’imprenditore Mike Taurasi è stato confermato alla presidenza di OBR Campania – Organismo bilaterale per la formazione in Campania che riunisce Confindustria e sindacati e ...