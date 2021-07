Marotta | “Inzaghi profilo adatto per l’Inter Per la prossima stagione importante riavere i tifosi negli stadi”

Advertising

Inter : Live da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO Sport Giuse… - Inter : ?? | CONFERENZA Mercoledì 7 luglio il CEO Sport Giuseppe Marotta e l'allenatore Simone Inzaghi incontreranno i giorn… - IMBili_ : Non mi interessa fare l'esegesi delle parole di Inzaghi né di quelle di Marotta. Semplicemente sentendoli si entra… - tcm24com : Inter, Giuseppe Marotta: 'Onorati di avere Simone Inzaghi alla guida, importante sarà riavere i tifosi allo stadio'… - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: È stata una conferenza stampa molto soddisfacente. Marotta è carichissimo, Inzaghi è supermotivato. Piena fiducia in loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Inzaghi

Queste le parole dell'ad dell'Inter Giuseppenella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico nerazzurro Simone. 'La proprietà ha investito circa 700 milioni per dare ...Simoneparlerà oggi nella conferenza stampa di presentazione alle 13:00 a San Siro insieme all'a.d. sport GiuseppeCome scrive il Corriere dello Sport, Marotta ha in serbo un doppio colpo per l’attacco ... la sua prima stagione all’Inter e soprattutto attaccante già avuto da Inzaghi nella sua migliore stagione in ...Rivedi la conferenza stampa di presentazione del tecnico nerazzuro Simone Inzaghi insieme all'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ...