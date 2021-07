(Di mercoledì 7 luglio 2021) La settimana scorsa un gruppo di hacker del Cremlino ha violato i sistemi della Republican National Committee, il centro di comando del Partito repubblicano statunitense. L’intrusione è l’ultima di una serie crescente di attacchi noti, ma soprattutto è avvenuta a sole due settimane dal summit di Ginevra in cui Joeha avvertito Vladimirdi non tirare troppo la corda con i ciberattacchi, pena una dura reazione. L’attacco è stato condotto attraverso l’hackeraggio di un fornitore di servizi esterno, Synnex. La sede repubblicana ha fatto sapere a Bloomberg, che ha battuto la notizia per prima, di non avere motivo di credere che gli hacker siano ...

se non altro per la quantità di linee rosse (discusse a Ginevra) che i russi hanno deciso di valicare. Secondo James A. Lewis, esperto del Center for Strategic and International Studies (Csis) ...