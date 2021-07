L’imprudente tweet di Salvini dopo il primo gol di Chiesa

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Prima regola dei social network: mai, mai scrivere un qualcosa se non se ne è perfettamente sicuri. Per questo ilsue il gol che aveva portato in vantaggio l’Italia nella semifinale di Euro 2020 contro la Spagna ha disatteso a questo principio. Con un rischio colossale. Qualche minutola pubblicazione del, infatti, le Furie Rosse hanno pareggiato grazie alla rete d’attaccante d’area di Alvaro Morata. Inevitabili i commenti scaramantici e apotropaici aldel leader della Lega. LEGGI ANCHE > Il telecronista Khalil Al Balushi dell’Oman ha cantato Bella ...