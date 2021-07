La Cina mette sotto indagine i suoi campioni del tech quotati a New York (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)Un’indagine sulla protezione dei dati degli utenti da parte dell’Amministrazione cinese per il cyberspazio (Cac) ha causato la chiusura dell’app Didi Chuxing a nuovi utenti e il ritiro dagli store in Cina. L’ordine reso noto domenica ha causato un crollo in Borsa per “l’Uber cinese”, a meno di una settimana dal suo debutto sulla piazza di New York. L’annuncio di un’indagine venerdì scorso aveva già causato un primo calo del 5,3%, ma l’ordine di bloccare i download in patria ha causato una reazione del -19% martedì (Wall Street era chiusa lunedì). Secondo l’ente di controllo di ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)Un’sulla protezione dei dati degli utenti da parte dell’Amministrazione cinese per il cyberspazio (Cac) ha causato la chiusura dell’app Didi Chuxing a nuovi utenti e il ritiro dagli store in. L’ordine reso noto domenica ha causato un crollo in Borsa per “l’Uber cinese”, a meno di una settimana dal suo debutto sulla piazza di New. L’annuncio di un’venerdì scorso aveva già causato un primo calo del 5,3%, ma l’ordine di bloccare i download in patria ha causato una reazione del -19% martedì (Wall Street era chiusa lunedì). Secondo l’ente di controllo di ...

Advertising

sardo1951 : RT @convivioblog: E quindi ora bisognerà evitare di manifestare la fede. A me laica e miscredente la campagna attivata dalla copia giovane… - convivioblog : E quindi ora bisognerà evitare di manifestare la fede. A me laica e miscredente la campagna attivata dalla copia gi… - modugno_michele : @DonatoVitaliano @Fedez Arabia Saudita che mette a disposizione basi per l’aeronautica italiana, che partecipa a co… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: Proprio nel giorno della festa nazionale USA, la #Cina mette a segno la prima attività extra-veicolare dalla propria st… - _AliveUniverse : Proprio nel giorno della festa nazionale USA, la #Cina mette a segno la prima attività extra-veicolare dalla propri… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina mette Verso il Giubileo del MCL ... un aiuto e non solo la carità che, falsamente solitaria, mette in pace le coscienze. L'... Si condannano gli oppositori (come fa Putin, Erdogan, la Cina) e solo papa Francesco riesce a dare voce a ...

Gli investitori cercano la diversificazione, cresce la domanda delle crypto minori ... fattore che mette in luce il più ampio uso da parte dei servizi finanziari tradizionali. Questa ... così come altri Paesi che, dopo il recente divieto, rimpiazzeranno la Cina quale principale asset ...

La Cina mette all'asta le riserve di rame, alluminio e zinco La Repubblica La Cina mette sotto indagine i suoi campioni del tech quotati a New York La piattaforma offre 20 milioni di viaggi al giorno in media solo in Cina, gestisce 41 milioni di transazioni in media ed è presente in 15 mercati nel mondo. Per il suo funzionamento raccoglie dati in ...

Rimini, l’ascesa di Jamil Sadegholvaad: «Io come Khan a Londra? Bel parallelismo» Chi arriva dalla Cina dal Brasile dagli Stati Uniti certamente ... responsabilità tra le parti che si sono confrontate prima di mettere nero su bianco la mia candidatura. Chiara è una riminese ...

... un aiuto e non solo la carità che, falsamente solitaria,in pace le coscienze. L'... Si condannano gli oppositori (come fa Putin, Erdogan, la) e solo papa Francesco riesce a dare voce a ...... fattore chein luce il più ampio uso da parte dei servizi finanziari tradizionali. Questa ... così come altri Paesi che, dopo il recente divieto, rimpiazzeranno laquale principale asset ...La piattaforma offre 20 milioni di viaggi al giorno in media solo in Cina, gestisce 41 milioni di transazioni in media ed è presente in 15 mercati nel mondo. Per il suo funzionamento raccoglie dati in ...Chi arriva dalla Cina dal Brasile dagli Stati Uniti certamente ... responsabilità tra le parti che si sono confrontate prima di mettere nero su bianco la mia candidatura. Chiara è una riminese ...