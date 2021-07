John Wick 4 | Lance Reddick tornerà nel ruolo del manager del Continental Charon

(Di mercoledì 7 luglio 2021)ad affiancare Keanu Reeves neldeldell'Hotel4, attualmente in lavorazione in Germania, Francia e Giappone. L'Hotelnon può sopravvivere senza il suo staff. Da Deadline arriva l'annuncio del ritorno dineldi, il concierge degli hotel degli assassini di New York, in4....

Ultime Notizie dalla rete : John Wick

Da Deadline arriva l'annuncio del ritorno di Lance Reddick nel ruolo di Charon, il concierge degli hotel degli assassini di New York, in4 . Lance Reddick , al momento parte del cast della ...A scrivere la sceneggiatura di Rebel Moon saranno Shay Hatten ( Army of the Dead ,3 ), Kurt Johnstad ( 300 , Atomica Bionda ) e lo stesso Snyder , che è anche produttore. E veniamo alla ...Lance Reddick tornerà ad affiancare Keanu Reeves nel ruolo del manager dell'Hotel Continental, Charon, John Wick 4, attualmente in lavorazione in Germania, Francia e Giappone. L'Hotel Continental non ...Le riprese di John Wick 4 sono partite ufficialmente da pochi giorni eppure il cast della quarta pellicola del franchise con Keanu Reeves protagonista continua ad allargarsi dando il benvenuto a ...