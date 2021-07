Italia-Inghilterra, Finale Europei 2021: data, programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia affronterà l’Inghilterra nella Finale degli Europei 2021 di calcio, in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale, capace di eliminare la Spagna ai calci di rigore in semiFinale proprio in questo impianto, scenderà in campo con un unico obiettivo: alzare al cielo il trofeo continentale, vinto soltanto una volta nella nostra storia (1968). Dopo aver perso gli atti conclusivi del 2000 e del 2012 (rispettivamente contro Francia e Spagna), gli azzurri ci riprovano al termine di una meravigliosa cavalcata tra Roma e la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’affronterà l’nelladeglidi calcio, indomenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale, capace di eliminare la Spagna ai calci di rigore in semiproprio in questo impianto, scenderà in campo con un unico obiettivo: alzare al cielo il trofeo continentale, vinto soltanto una volta nella nostra storia (1968). Dopo aver perso gli atti conclusivi del 2000 e del 2012 (rispettivamente contro Francia e Spagna), gli azzurri ci riprovano al termine di una meravigliosa cavalcata tra Roma e la ...

