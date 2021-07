Emma Corrin | la lady Diana di «The Crown» | racconta il suo primo chest binder

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Emma Corrin, 25 anni, fa sapere di aver intrapreso un nuovo e intimo viaggio. L’attrice, pluripremiata per la sua interpretazione della principessa Diana nella quarta stagione della serie Netflix The Crown, ha svelato su Instagram di aver comprato per la prima volta un chest binder, un «raccoglitore per il seno», ossia un indumento che appiattisce il petto. Emma, postando alcune bellissime foto in bianco e nero in cui il suo seno è compresso da una fascia elastica improvvisata, scrive: «Qualche tempo prima di acquistare il mio primo raccoglitore». E descrive il momento che sta vivendo come un «viaggio molto intimo, molto nuovo, molto bello, molto vero». L’attrice ha anche taggato la società g2cb , un brand LBGT che produce leganti per il petto.