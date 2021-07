Covid: Oms, casi mondiali in aumento per la seconda settimana (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oltre 2,6 milioni di contagi confermati, il 3% in più rispetto alla settimana precedente, mentre il numero di decessi globali continua a diminuire Leggi su rainews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oltre 2,6 milioni di contagi confermati, il 3% in più rispetto allaprecedente, mentre il numero di decessi globali continua a diminuire

