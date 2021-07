Cittadinanza a Patrick Zaki: che succede ora che anche la Camera ha approvato la mozione (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Camera ha approvato la mozione per concedere la Cittadinanza a Patrick Zaki, l’iter parlamentare è ora completo dato che anche il Senato aveva dato la sua approvazione lo scorso aprile. Ora la palla passa al governo, ma cosa succede ora esattamente? Cittadinanza a Patrick Zaki: l’iter adottato L’iniziativa parlamentare per promuovere la richiesta di una mozione per concedere la Cittadinanza italiana a Patrick Zaki si rifà ad una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lahalaper concedere la, l’iter parlamentare è ora completo dato cheil Senato aveva dato la sua approvazione lo scorso aprile. Ora la palla passa al governo, ma cosaora esattamente?: l’iter adottato L’iniziativa parlamentare per promuovere la richiesta di unaper concedere laitaliana asi rifà ad una ...

