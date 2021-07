Apex Legends nel mirino degli hacker: 'non è stato ottenuto nulla di valore'. Gli sviluppatori costretti a del lavoro extra (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo che un gruppo di hacker ha attaccato le playlist di Apex Legends, gli sviluppatori di Respawn hanno commentato l'accaduto, dicendo che i loro sforzi "non hanno ottenuto nulla di valore". Dopo che il battle royale è stato vittima di un massiccio hack che ha attirato l'attenzione sull'hacking di Titanfall durante il fine settimana festivo degli Stati Uniti, uno degli sviluppatori dello studio ha rivelato che l'attacco non ha ottenuto nulla e ha semplicemente costretto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo che un gruppo diha attaccato le playlist di, glidi Respawn hanno commentato l'accaduto, dicendo che i loro sforzi "non hannodi". Dopo che il battle royale èvittima di un massiccio hack che ha attirato l'attenzione sull'hacking di Titanfall durante il fine settimana festivoStati Uniti, unodello studio ha rivelato che l'attacco non hae ha semplicemente costretto ...

