10 cose che accadono solo a chi è l’unico single nel proprio gruppo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Io sono fidanzata da un po’ di anni ormai, ma per tantissimo tempo sono sempre stata l’unica single del mio gruppo di amici. Mentre gli altri vivevano la propria entusiasmante vita di coppia, io ero sempre quella a cui presentare l’amico di amici o a cui domandare: «come mai non hai ancora nessuno?». Mai pesato stare da sola (anzi!), ma essere l’unica non accompagnata in un gruppo di persone accoppiate sì. Perché? Per le prossime 10 cose che accadono solo a chi è l’unico single del proprio gruppo di amici.